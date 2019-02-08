РИАМО – 8 фев. В Подмосковье выявили 75 поддельных листков нетрудоспособности в 2018 году, заявления с листками направлены в правоохранительные органы муниципальных районов области, возбуждено 3 уголовных дела, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения фонда социального страхования РФ.

Наибольшее количество фальшивых листков выявлено в Чехове, Жуковском, Орехово-Зуеве и Солнечногорске.

«В подмосковном Ногинске специалисты филиала №31 Московского областного регионального отделения ФСС РФ в ходе камеральной проверки обнаружили, что листок нетрудоспособности, оформленный на имя мужчины, поддельный. Согласно заключению эксперта, два оттиска треугольной печати в листке нетрудоспособности не соответствуют штампам городской поликлиники, оттиски которых представлены в качестве сравнительных образцов», – говорится в сообщении.

Суд расценил действия гражданина как преступление. Он, имея умысел на использование подложного документа с целью подтверждения законности своего отсутствия на рабочем месте, незаконно приобрел у неустановленного лица подложный листок нетрудоспособности, якобы выданный городской поликлиникой, после чего предъявил его работодателю.

«Подсудимый полностью признал вину в предъявленном ему обвинении. Установлено, что он совершил использование заведомо подложного документа. Суд постановил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Статьей «Использование заведомо подложного документа» предполагается наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 6 месяцев, обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев.