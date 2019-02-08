РИАМО - 8 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «УКС» на действия Ликинской городской больницы при проведении электронного аукциона на оказание клининговых услуг для нужд медучреждения на второй квартал 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий больницы и признало жалобу ООО «УКС» обоснованной», - отмечается в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.