РИАМО – 8 фев. Полицейские пресекли деятельность незаконного игорного клуба в одном из жилых домов в Химках, владелицей заведения стала 49-летняя жительница Коломны, которая была задержана, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Химки в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов на улице Панфилова пресечена деятельность незаконного игорного клуба.

«В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 15 единиц игорного оборудования, а также денежные средства в размере 21 тысячи рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что установлена и доставлена в полицию 49-летняя жительница Коломны, которая с целью незаконной организации и проведения азартных игр для извлечения дохода организовала установку игрового оборудования. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.