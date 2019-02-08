РИАМО - 8 фев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением воздушного судна с мачтой освещения в международном аэропорту «Домодедово», сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что около 20 часов 6 февраля в международном аэропорту «Домодедово» воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс по маршруту Тюмень – Москва, во время руления к месту стоянки столкнулось с мачтой освещения.

«Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - отмечается в сообщении.

Ранее Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации также инициирована проверка по данному факту.

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