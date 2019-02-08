РИАМО - 8 фев. Международная инженерная школа в подмосковной Дубне будет готовить высококлассных специалистов, которые займутся внедрением современных технологий в научно-технической сфере, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев и ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров подписали соглашение, в соответствии с которым в Дубне откроется Международная инженерная школа.

«Сегодня День российской науки - очень символично, что мы подписали такое соглашение. Наш университет «Дубна», технический вуз в Королеве прибавляют. Это очень важно. Ну а Бауманка - это признанный лидер подготовки научно-технических кадров. Очень приятно, что институт ядерной физики, сообщество работает над тем, чтобы появлялись новые звезды, новые ученые. Это формализация отношений, работа велась и до этого», - сказал Воробьев журналистам после подписания документа.

Как отметил ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров, соглашение «нацелено» на будущее, ведь пока в большую фундаментальную науку не придут инженеры, не появятся новые технологии.

«Подготовка молодежи - это общая задача. Как готовить ребят к большой научной жизни, мы знаем и умеем. Сотрудничество уже давно началось, речь не только о студенческой аудитории, но и совместные исследования, работа с НИОКРами (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.). Это ведь отдельная задача - претворить в жизнь, реализовать», - сказал Александров.

Директор ОИЯИ Виктор Матвеев добавил, что выпускники Международной инженерной школы будут задействованы в реализации проектов Объединенного института ядерных исследований, в частности, в работе «фабрики» сверхтяжелых элементов - коллайдера НИКА, а также на предприятиях особой экономической зоны «Дубна».

«Заработает школа со следующей недели. Мы уже с нашими коллегами из МГТУ имени Баумана стали в пробном режиме создавать программы. В пробном режиме прошли занятия по этому курсу. Для поступления нужно быть талантливым, мотивированным, хотеть заниматься наукой, делать что-то руками, чтобы горели глаза. Мы дополнительно отбираем из тех, кто поступил в университет («Дубна» - ред.), самых талантливых. Мы отобрали 35 человек, желающих было в два раза больше. Надеемся, что примерно столько из них закончат эту школу», - отметил ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Ранее в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды лучшим ученым Подмосковья в честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.