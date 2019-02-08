РИАМО - 8 фев. Ежедневно с 16 по 24 февраля для помощи пассажирам на станции «Комсомольская» и закрытых станциях Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С 16 по 24 февраля включительно будут временно закрыты пять станций Сокольнической линии в столице: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» в связи со строительством Большой кольцевой линии. Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту.

«Инспекторы ЦОМП помогут построить оптимальный маршрут, разъяснить порядок работы общественного транспорта. На всех станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах на Сокольнической линии будут транслироваться аудиообъявления», – говорится в сообщении.

На закрытых станциях, а также на «Комсомольской» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов. На новом участке БКЛ будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.