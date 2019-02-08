РИАМО - 8 фев. Более 10 тысяч документов подали застройщики в Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг в минувшем году, сообщил в интервью официальному порталу областного правительства начальник ведомства Артур Гарибян.
Он отметил, что через портал госуслуг застройщики также направляют в ведомство ежеквартальную отчетность.
«За 2018 год к нам поступило более 1 тысячи заявок на проверку этих документов. Все эти услуги давно переведены в электронный вид – и именно наше ведомство не только в Московской области, но и в стране в целом первым осуществило цифровизацию своих услуг», - подчеркнул Гарибян.
По словам главы ведомства, у Главгосстройнадзора Московской области нет ни одной «бумажной» услуги, на бумаге готовятся только протоколы.
Под надзором ведомства находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. Точное количество поднадзорных объектов меняется в зависимости от того, сколько из них было введено в эксплуатацию в срок и сколько новых попало под надзор.
Кроме того, Главгосстройнадзор осуществляет контроль не только за строящимися, но и за эксплуатируемыми объектами, предполагающими массовое пребывание людей (аэропорты, большие торговые центры, ФОКи другие).
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