РИАМО - 8 фев. Более 10 тысяч документов подали застройщики в Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг в минувшем году, сообщил в интервью официальному порталу областного правительства начальник ведомства Артур Гарибян.

«С начала 2018 года в Главгосстройнадзор поступило более 10,4 тысячи документов от застройщиков через региональный портал государственных услуг. В их числе более 1 тысячи – о начале строительства, еще свыше 1 тысячи извещений об окончании строительства, более 800 касаются выдачи заключения о соответствии, более 1,6 тысячи извещений – об устранении нарушений. Также мы получили порядка 280 уведомлений о возобновлении строительства», - сказал Гарибян.

Он отметил, что через портал госуслуг застройщики также направляют в ведомство ежеквартальную отчетность.

«За 2018 год к нам поступило более 1 тысячи заявок на проверку этих документов. Все эти услуги давно переведены в электронный вид – и именно наше ведомство не только в Московской области, но и в стране в целом первым осуществило цифровизацию своих услуг», - подчеркнул Гарибян.

По словам главы ведомства, у Главгосстройнадзора Московской области нет ни одной «бумажной» услуги, на бумаге готовятся только протоколы.

Под надзором ведомства находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. Точное количество поднадзорных объектов меняется в зависимости от того, сколько из них было введено в эксплуатацию в срок и сколько новых попало под надзор.

Кроме того, Главгосстройнадзор осуществляет контроль не только за строящимися, но и за эксплуатируемыми объектами, предполагающими массовое пребывание людей (аэропорты, большие торговые центры, ФОКи другие).