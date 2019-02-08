РИАМО – 8 фев. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) установили, что школьные поборы в среднем по стране составляют более 4 тысяч рублей в год на одного ребенка, большая часть родительских средств идет на ремонт учебных заведений, хотя финансироваться он должен из региональных бюджетов, пишет в пятницу газета «Известия».

Кроме того, учащихся просят оплачивать учебники и рабочие тетради, которые по закону должны предоставляться им бесплатно. Эксперты отметили, что в России многие школы недофинансированы и их руководство просто вынуждено обращаться за помощью к родителям.

«По сравнению с прошлым учебным годом (2017/18) россияне стали меньше тратить на школьные нужды, но больше — на пособия, которые должны выдаваться бесплатно. Если год назад с родителей собирали в среднем 5320 рублей, то теперь — 4425 рублей. Стоит отметить, что в эту сумму не входит покупка учебников и рабочих тетрадей (3471 рубль в год) и оплата питания в столовой (943 рубля в месяц). По данным исследования, в прошлом году на приобретение учебной литературы тратилось в среднем около 2,5 тысяч рублей, а «обеденные» расходы составляли порядка 600 рублей в месяц», - отмечается в статье.

Чаще всего родителям приходится платить за ремонт школы. Деньги на эти цели в нынешнем учебному году сдали уже 52% опрошенных. Такое же число респондентов сообщили, что им приходится оплачивать и расходные материалы — например, бумагу и картриджи для принтеров.

Кроме того, за счет учеников школы приобретали мебель и шторы (48%), моющие и чистящие средства (32%), бутилированную воду и туалетную бумагу (13%). Многие родители оплачивали услуги охраны (33%) и даже труд уборщиц и подсобных рабочих (13%).

В материале отмечается, что в целом о поборах в российских школах сообщили 83% участников опроса ОНФ. В прошлом учебном году таких было 82%. При этом 51% респондентов считает необходимым сдавать деньги, потому что это единственный способ создать достойные условия для школьников.

Сотрудник пресс-службы Минпросвещения отметил, что обязанность регионов — обеспечить школы всем необходимым для организации учебного процесса. Ресурсы в учебные заведения поступают из бюджетов разных уровней. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» всем учащимся, осваивающим основные образовательные программы, бесплатно предоставляются в пользование на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы.

«Денежные поборы с родителей учащихся являются нарушением законодательства. Если родитель столкнулся с принудительным сбором средств на образовательные нужды (включая учебники) со стороны работников и администрации школы, ему необходимо обратиться с жалобой в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы», — подчеркнул представитель пресс-службы Минпросвещения.

По словам преподавателя Академического лицея имени М. В. Ломоносова, отца четверых детей Валерия Новикова, до недавнего времени сборы в московских школах составляли до 5 тысяч рублей. В эту сумму входила оплата учебных пособий, подарки учителям на праздники и дни рождения и приведение класса в порядок: покупка штор, телевизора, интерактивной доски, туалетной бумаги, салфеток и так далее.

«Иногда я пытался не сдавать деньги, мотивируя отказ тяжелым финансовым положением. Но цепкие женщины из родительского комитета своими редкими, но настойчивыми звонками и сообщениями в соцсетях, а также через постоянные напоминания детям все-таки доставали меня, и чаще всего нужные суммы я сдавал», — рассказал Новиков.

Примерно два года назад практически все поборы в школах, где учатся его дети, прекратились. Сейчас он сдает деньги только на пособия для сдачи ЕГЭ и ОГЭ и классные чаепития — 2,5 тысячи рублей в год.

Исследование ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» проводилось в ноябре и декабре 2018 года. Участие в нем приняли более 1,6 тысячи человек из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа).

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