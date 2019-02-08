РИАМО - 8 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актера Сергея Юрского, он отметил, что его работа вдохновляла зрителей на протяжении многих лет.

Народный артист Сергей Юрский скончался в пятницу на 84-м году жизни.

«Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Актер играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино.

Наиболее известными фильмами с его участием стали «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».