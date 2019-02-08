РИАМО - 8 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев и ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в подмосковной Дубне откроется Международная инженерная школа, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы подписываем трехстороннее соглашение между правительством Московской области, Объединенным институтом ядерных исследований и Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана о совместном развитии в Подмосковье Международной инженерной школы. В ней будут учиться лучшие студенты, начиная с первого курса. Мы рассчитываем, что ежегодно школа будет выпускать не менее 20 инженеров-физиков для работы на коллайдере», - сказал Воробьев в ходе торжественного мероприятия в доме регионального правительства.

Губернатор отметил, что высококлассные специалисты нужны для работы на проекте НИКА - «фабрике» тяжелых ионов в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Преподавать в Международной инженерной школе в университете «Дубна» будут педагоги из МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Ранее в пятницу Воробьев вручил государственные и региональные награды лучшим ученым Подмосковья в честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.