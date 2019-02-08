РИАМО - 8 фев. В перечень обязанностей Главгосстройнадзора Московской области входит контроль за эксплуатацией объектов повышенного уровня ответственности, таких как аэропорты и крупные торговые центры, в этих сооружениях инспекторы проверяют состояние конструктивных элементов, инженерных систем и средств эвакуации, сообщил в интервью официальному порталу регионального правительства начальник ведомства Артур Гарибян.

Сейчас под надзором ведомства находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. С 2006 года одним из направлений деятельности областного Главгосстройнадзора является надзор за эксплуатацией объектов повышенного уровня ответственности (аэропорты, большие торговые центры, спортивные комплексы и другие).

«В первую очередь инспекторы проверяют исполнение мероприятий по эксплуатации зданий в соответствии с разработанным и утвержденным положением о технической эксплуатации. Особое внимание (при проверках объектов повышенного уровня ответственности – ред.) уделяется состоянию строительных конструкций, соблюдению требований по безопасной эксплуатации объектов, а также по поддержанию несущих, ограждающих и строительных конструкций в работоспособном состоянии. Кроме того, своевременно должен проводиться мониторинг состояния конструкций здания», - сказал Гарибян.

Он также отметил, что после пожара с десятками жертв в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове при проведении плановых проверок Главгосстройнадзор уделяет особое внимание состоянию противопожарной защиты несущих и ограждающих конструкций здания, эксплуатационному состоянию эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличию и состоянию указателей движения. Дополнительно практически на всех поднадзорных объектах проведены внеплановые проверки зданий на предмет состояния конструктивных элементов, путей эвакуации, работы инженерных систем и электрооборудования.

На сегодняшний день под контролем Главгосстройнадзора Московской области находятся 252 объекта повышенного уровня ответственности: 145 торговых центров, 98 спортивных сооружений, шесть аэровокзалов и три административных здания.