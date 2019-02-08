РИАМО - 8 фев. В городском округе Лобня неизвестный угнал Toyota Land Cruiser стоимостью более 5,3 миллиона рублей, похититель разыскивается, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Шестого февраля в 19:40 в дежурную часть ОМВД обратился гражданин 1977 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 21 января по 6 февраля от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200, 2018 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.