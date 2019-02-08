РИАМО - 8 фев. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту потери управляемости воздушным судном во время руления в аэропорту «Домодедово», сообщается на сайте ведомства.

Предварительными данными установлено, что 6 февраля в 20:30 в международном аэропорту Домодедово после посадки самолета рейсом Тюмень – Москва во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом.

«Несмотря на принятые со стороны экипажа действия, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения, в результате чего повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. На борту самолета находилось 58 пассажиров, 2 члена летного экипажа и 3 бортпроводника, пострадавших нет», – отмечается в сообщении.

Следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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