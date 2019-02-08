РИАМО - 8 фев. В городском округе Подольск неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser за 5,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Шестого января в 09:45 в дежурную часть ОП обратился гражданин 1966 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 23:00 5 февраля по 08:00 6 февраля неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 5,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.