РИАМО - 8 фев. Два человека получили травмы в подмосковной Коломне, обстоятельства выясняются, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Коломенском перинатальном центре пострадали два человека. Они доставлены в Коломенскую ЦРБ. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее СМИ сообщали, что два сотрудника перинатального центра пострадали из-за лопнувшего гимнастического шара для беременных, также произошло обрушение плитки навесного потолка.

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