РИАМО – 8 фев. Сторонники реутовского отделения партии «Единая Россия» совместно со спортивно-оздоровительным клубом инвалидов «Риск-М» организовали и провели соревнования по шашкам, сообщил Реутовскому информагентству депутат совета депутатов городского округа Реутов, председатель местного координационного совета сторонников партии Александр Темников.

Соревнования прошли среди членов клуба: инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и инвалидов по общим заболеваниям.

«Турнир по шашкам провели по смешанной системе, оптимально подошедшей для данного соревнования. Всего участвовало 8 спортсменов, которые разделились на две команды. Мероприятие прошло в рамках реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда», – подчеркнул Темников.

Местное отделение партии «Единая Россия» учредило номинацию «Турнир по шашкам на кубок «Единая Россия. I место», который получил победитель соревнований Юрий Головин. Член местного координационного совета сторонников партии Наталья Морозова поздравила его с победой и вручила кубок.

Собеседник агентства добавил, что сторонники местного отделения партии не в первый раз принимают активное участие в организации и проведения мероприятий социальной направленности.

Партия «Единая Россия» использует различные формы и методы налаживания конструктивного взаимодействия с гражданами. Одним из средств такого взаимодействия стал институт сторонников партии. В настоящее время во всех региональных отделениях созданы региональные и местные советы сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».