РИАМО - 8 фев. Благодаря проверкам на подконтрольных Главгосстройнадзору Московской области объектах в минувшем году количество нарушений удалось сократить на 35%, сообщил в интервью официальному порталу регионального правительства начальник ведомства Артур Гарибян.

Он отметил, что за 2018 год областной Главгосстройнадзор провел свыше 8,6 тысячи плановых проверок и порядка 3180 внеплановых. Ежемесячно инспекторы проводят порядка 750-780 проверок. Число проверок за 2017 год составило около 9 тысяч, из них плановых было 6,5 тысяч.

«Согласно статистике, за 2018 год нам удалось уменьшить количество нарушений на 35% по сравнению с 2017 годом», - сказал Гарибян.

Под надзором ведомства находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. Точное количество поднадзорных объектов меняется в зависимости от того, сколько из них было введено в эксплуатацию в срок и сколько новых попало под надзор.

Кроме того, Главгосстройнадзор осуществляет контроль не только за строящимися, но и за эксплуатируемыми объектами, предполагающими массовое пребывание людей (аэропорты, большие торговые центры, ФОКи другие).