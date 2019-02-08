РИАМО - 8 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды лучшим ученым Подмосковья в честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы собрались в этом зале в День российской науки. И мне очень приятно иметь возможность поздравить каждого из вас. Подмосковье традиционно является одним из ведущих центров освоения космоса, ядерной физики. Мы тесно связаны с самыми передовыми технологиями. Сейчас, когда президент ставит масштабные задачи технологического прорыва, роль нашего региона, наших институтов особенно значима Поздравляю вас всех с праздником! Желаю успеха, здоровья и новых открытий», - сказал Воробьев, открывая торжественную церемонию.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил научный руководитель лаборатории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук из Дубны Юрий Оганесян.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили директор лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук из Дубны Евгений Красавин, а также директор лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, профессор, доктор физико-математических наук из Дубны Сергей Дмитриев.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил советник директора по научной работе Научно-исследовательского института «Геодезия», кандидат технических наук из Красноармейска Николай Ватутин.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Московской области» присвоили заместителю начальника отделения Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, профессору, доктору технических наук из Жуковского Сергею Боснякову; начальнику комплекса научно-производственного предприятия «Исток» имени Шокина, кандидату технических наук из Фрязина Алексею Налогину; заместителю начальника отделения Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, кандидату технических наук из Солнечногорска Станиславу Сильвестрову.

Почетную грамоту губернатора Московской области получили ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства имени Афанасьева, профессор, доктор сельскохозяйственных наук из Раменского района Татьяна Демина и декан факультета энергетического машиностроения МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Жердев.

Благодарность губернатора Московской области вручили научному сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Андрею Савельеву.

«Для меня большая честь быть награжденным после маститых ученых. Я воспринимаю это как аванс. Хочу отметить системные меры поддержки, которые очень востребованы в Подмосковье. Это и социальная ипотека, и гранатовая поддержка. И молодые ученые этими мерами пользуются», - отметил Савельев.

Также благодарности вручили старшему научному сотруднику ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева Максиму Черемисину и директору Института физики высоких энергий имени Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» из Протвина, академику РАН, доктору физико-математических наук Сергею Иванову.