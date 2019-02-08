РИАМО - 8 фев. В Москве могут увековечить память народного артиста России Сергея Юрского, на его доме может появиться памятная доска, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Известный актер, народный артист России Сергей Юрский скончался в пятницу. О его кончине стало известно от пресс-службы Театра имени Моссовета.

«Я уверен, что поступит предложение от театра, оно может поступить от Союза кинематографистов и, конечно, оно будет поддержано с тем, чтобы увековечить память, я думаю, доской на доме, где он жил, чтобы люди знали, помнили», – сказал Герасимов.

Он отметил, что Юрский был актером вне жанра, потому что во всех жанрах он играл блестяще.

«К сожалению, ушел из жизни наш любимый, великий актер, прекрасный режиссер. Все, к чему он прикасался, было великолепно», – добавил Герасимов.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Актер играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. В последнем Юрский участвовал в трех спектаклях текущего репертуара: Reception, «Полонез, или Вечер абсурда» и «Предбанник».

Кроме того, Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с его участием стали «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».