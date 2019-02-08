РИАМО - 8 фев. В подмосковном реестре пострадавших дольщиков на сегодняшний день находятся более 10 тысяч человек, подать заявление о включении в реестр граждане могут на региональном портале госуслуг, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

«Реестр пострадавших граждан работает на основании приказа №560 Минстроя России. В подмосковном реестре сегодня находится более 10,3 тысячи граждан. Хочу отметить, что государственная услуга по включению (исключению) граждан в реестр переведена в электронный вид. Это сделано для удобства граждан, чтобы люди могли в любое время и без очереди подать через региональный портал госуслуг необходимый пакет документов и в течение 14 рабочих дней получить результат. С момента перехода на электронное обслуживание услуга стала более доступной – к нам поступило около 8 тысяч заявлений от граждан», - сказал Гарибян.

Он добавил, что реестр опубликован на сайте Главгосстройнадзора. Список деперсонализирован, чтобы защитить личные данные дольщиков.

«Теперь каждый гражданин по определенному идентификатору может осуществить поиск по реестру и убедиться, включен он или нет», - пояснил Гарибян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние годы в Подмосковье удалось привлечь около 60 миллиардов рублей внебюджетных средств для завершения строительства домов обманутых дольщиков.