РИАМО – 8 фев. Из-за закрытия пяти станций Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля для приоритетного движения городского транспорта перекроют несколько улиц в центре столицы, проезд личного транспорта по ним будет запрещен, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 16 по 24 февраля включительно будут временно закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» в связи со строительством Большой кольцевой линии. В районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для десятков тысяч пассажиров городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля.

«Так, для приоритетного движения городского транспорта будут перекрыты улицы: Краснопрудная от дома 6 до улицы Верхняя Красносельская; Краснопрудная от улицы Верхняя Красносельская до Третьего транспортного кольца; улица Русаковская; улица Стромынка; улица Преображенская от улицы Стромынка до Преображенской площади; Преображенская площадь от улицы Преображенская до улицы Большая Черкизовская», – говорится в сообщении.

Проезд личного транспорта по ним будет запрещен. Въезд к домам для местных жителей будет происходить по предъявлению паспорта сотрудникам ГИБДД.

Кроме того, из-за организации приоритетного проезда для городского транспорта ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Сокольнический вал.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». На новом участке Большой кольцевой линии будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска Большое кольцо позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города, и существенно разгрузить Сокольническую линию метро.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.