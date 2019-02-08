РИАМО - 8 фев. С начала 2019 года суды в Подмосковье приняли решения в отношении семи самовольных построек, четыре из них предписано привести в соответствие с требованиями законодательства, а три – снести, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что в настоящее время более 750 зданий в регионе обладают признаками самовольности. На 470 объектах проверки завершены, в отношении остальных 280 они еще идут. Наибольшее количество самостроев выявили в Ленинском районе и городских округах Истра и Мытищи.

«На сегодняшний день (в этом году – ред.) решения судов о сносе объектов уже приняты в отношении двух объектов в Ленинском районе и одного объекта в городском округе Щелково. Еще по четырем объектам (три из них - в Ленинском районе и один - в городском округе Жуковский) судом принято решение о приведении объекта в соответствие требованиям градостроительного законодательства», - сказал Гарибян.

По его словам, законность строения определяется двумя факторами - наличием разрешения на строительство и соблюдением градостроительных норм. Если объект построен без разрешения, то он незаконный. Если разрешение есть, но объект строится с отступлением от граднорм, то он также может быть признан самовольным.

Для проблемы самостроев предусмотрено два варианта решения – снос либо приведение постройки в соответствие требованиям закона. Как только подтверждается, что здание является незаконным, Главгосстройнадзор отправляет местным властям уведомление, после чего власти обращаются в суд с иском о сносе или приведении объекта в соответствие. Также возможен вариант, что местная администрация сама выносит постановление, обязывающее собственника привести объект в соответствие нормам.

Гарибян отметил, что процедура выявления, подтверждения самовольности постройки и принятия решения относительно ее будущего занимает достаточно продолжительное время.

«После получения нашего уведомления у органов местного самоуправления есть 20 дней для принятия решения узаконить или снести объект. За этим следуют длительные правовые процедуры», - добавил Гарибян.

По его словам, для представителей муниципальных образований Главгосстройнадзор проводит вебинары, на которых обсуждаются вопросы правовой базы и механизма реализации процедур по ликвидации незаконных построек.

«На сегодняшний день мы провели уже 10 онлайн-встреч и продолжаем такой формат общения в еженедельном режиме», - сказал Гарибян.

По каждому самострою регламентируется порядок приведения объекта в соответствие с установленными требованиями или разрабатывается проект работ по сносу.