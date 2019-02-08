РИАМО - 8 фев. В международном аэропорту «Домодедово» самолет с пассажирами при рулении задел мачту освещения, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы воздушной гавани.

«При рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. Причины инцидента установит комиссия.

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