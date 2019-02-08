РИАМО - 8 фев. Дата и время прощания с народным артистом России Сергеем Юрским пока не известны, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 8 февраля 2019 года на 84-м году жизни скончался народный артист России Сергей Юрьевич Юрский. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно», – говорится в сообщении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Актер играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. В последнем Юрский участвовал в трех спектаклях текущего репертуара: Reception, «Полонез, или Вечер абсурда» и «Предбанник».

Кроме того, Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с его участием стали «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».