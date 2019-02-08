РИАМО - 8 фев. В минувшем году жители Подмосковья направили более 6 тысяч обращений в областной Главгосстройнадзор через портал «Добродел», сообщил в интервью официальному порталу регионального правительства начальник ведомства Артур Гарибян.

«В 2018 году в Главгосстройнадзор поступило более 6 тысяч обращений от граждан через «Добродел». Они связаны с законностью строительства, долевым строительством и недостатками содержания строительных площадок», - сказал Гарибян.

Раздел о долевом строительстве появился на «Доброделе» в августе 2018 года. Для решения поступивших вопросов их отправляют в муниципалитеты с указанием конкретных сроков исполнения. Далее специалисты Главгосстройнадзора отслеживают, каким образом гражданин-заявитель получает ответ, в обязательном порядке согласовывая подготовленный комментарий. Каждое обращение требует особого внимания, а чаще всего, личного присутствия инспектора надзорного органа на конкретном объекте.

Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет направлено на рассмотрение снова.