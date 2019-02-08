РИАМО – 8 фев. Безработного москвича госпитализировали с колото-резаным ранением живота из квартиры в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы, увечья ему нанес неизвестный, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 7 февраля поступил материал проверки по факту обращения в службу «02» гражданина 1990 года рождения, неработающего, проживающего по адресу: улица Борисовские пруды, 25, который сообщил о ножевом ранении.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по месту жительства с проникающим колото-резаным ранением живота и слепой кишки обнаружен гражданин 1993 года рождения, неработающий, проживающий на улице Ферганская, который госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что в неустановленном месте неизвестный причинил ему указанное ранение, затем скрылся.

«Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), – резюмировал сотрудник пресс-службы.