РИАМО - 8 фев. Движение наземного транспорта изменится в Москве в районе пяти закрытых станций Сокольнической линии метро, так, сократятся интервалы движения трамваев №13, будет запущен компенсационный маршрут, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 16 по 24 февраля включительно будут временно закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» в связи со строительством Большой кольцевой линии.

«На 50% (до пяти минут в часы пик) будут сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на которых во время закрытия участка Сокольнической будет бесплатным. Они ходят от Детского санатория (район Метрогородок) через станции «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская»», – говорится в сообщении.

Бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ свяжет станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». В перевозках планируется задействовать более 230 автобусов.

Кроме того, для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут №86М – от метро «Бульвар Рокоссовского» до проспекта Буденного через станции метро «Преображенская площадь» и «Электрозаводская».

Пассажирам, привыкшим пользоваться станцией метро «Бульвар Рокоссовского», удобнее всего будет сесть на одноименной станции МЦК. Пассажирам станции «Черкизовская» легче воспользоваться станцией МЦК Локомотив. Пассажирам станции «Преображенская площадь» быстрее всего будет доехать до станции МЦК Локомотив на компенсационном маршруте КМ. Пассажиры станции «Сокольники» могут доехать до станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, воспользовавшись автобусами №т32 и 332.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». На новом участке Большой кольцевой линии будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска Большое кольцо позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города, и существенно разгрузить Сокольническую линию метро.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.