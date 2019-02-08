РИАМО - 8 фев. В рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье установили видеокамеры на 75 строящихся объектах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что под надзором ведомства сегодня находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. При этом Главгостройнадзор осуществляет надзор не только за строящимися, но и за эксплуатируемыми объектами, предполагающими массовое пребывание людей - это аэропорты, большие торговые центры, ФОКи и так далее.

«На сегодняшний день более 100 объектов оснащены системой видеонаблюдения. Из них 75 объектов – в стадии строительства. Мы стремимся к тому, чтобы каждый объект строительства на территории Московской области был оснащен видеонаблюдением. Те застройщики, которые хотят работать на территории Московской области с соблюдением всех норм, адекватно реагируют на подключение к системе «Безопасный регион», - сказал Гарибян.

По его словам, установка видеокамер позволяет сократить число плановых выездов с проверками на объект.

«Там, где застройщик устанавливает камеры видеонаблюдения, мы сокращаем количество плановых проверок, так как имеем возможность отследить динамику строительства, выявить те или иные проблемы на участке и сделать выводы», - отметил Гарибян.

Он добавил, что сокращение количества проверок, в свою очередь, стимулирует застройщиков устанавливать видеооборудование.

«Безопасный регион» – это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.