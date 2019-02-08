РИАМО - 8 фев. Анонимные сообщения об угрозах взрыва в Москве, поступающие правоохранителям с начала этой недели, оказались практически идентичны, передает «Интерфакс».

«По результатам анализа установлено, что в большинстве случаев в сообщениях о «минировании» использовался один и тот же текст», – сказал осведомленный источник.

По его словам, в настоящее время установлено, что большинство сообщений передавалось из-за рубежа. Большая часть сообщений была передана с использованием одного и того же сервиса электронной почты.

«Между тем фиксируются и сообщения, поступающие с территории РФ, однако связи с основным потоком угроз пока не установлено», – добавил источник.

Пятого февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По сведениям СМИ, с начала недели в правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов.