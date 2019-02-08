РИАМО - 8 фев. Главгосстройнадзор Московской области оптимизирует контроль за долевым строительством в связи с законодательными изменениями в этой сфере, главной задачей при этом остается предупреждение негативных ситуаций на стадии строительства и недопущение появления обманутых дольщиков, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья начальник ведомства Артур Гарибян.

Он отметил, что в текущем году ведомство планирует перейти на более современные стандарты работы. Новые стандарты формируются в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве.

«В сфере долевого строительства будем анализировать деятельность застройщиков на всех этапах реализации проектов. Рынку долевого строительства предстоит переход на проектное финансирование и внедрение эскроу-счетов, которые начнут открывать граждане-дольщики в уполномоченных банках и где будут аккумулироваться их деньги на весь период строительства. Доступ к данным средствам будет заблокирован до полного исполнения обязательств застройщика перед гражданами. Для контроля за реализацией этих механизмов мы и будем разрабатывать и применять новые стандарты работы», - сказал Гарибян.

По его мнению, периода «турбулентности» при переходе на эскроу-счета не избежать. Поэтому в Подмосковье организовали штаб, основной задачей которого является подготовка застройщиков к новым условиям проектного финансирования, выявление проблемных вопросов при реализации проектов, а также оказание практической помощи.

«Поэтому мы призываем застройщиков не ждать 1 июля 2019 года, когда эта норма станет обязательной для всех, а уже сегодня прорабатывать свои проекты с банками, получать проектное финансирование и работать с эскроу-счетами», - подчеркнул Гарибян.

Он добавил, что областной Главгосстройнадзор стремится к открытости результатов своей работы и автоматизирует все рабочие процессы.

«Сейчас активно сотрудничаем с ЦИАН – крупной площадкой поиска жилой недвижимости, где есть возможность заблаговременно информировать и оповещать граждан о надежности застройщиков и состоянии их проектов. Также работаем над созданием мобильного приложения, с помощью которого бдительные граждане смогут оповещать Главгосстройнадзор о нарушениях, оставлять свои жалобы и предложения», - добавил глава надзорного ведомства.

Гарибян отметил, что в Московской области насчитывается порядка 2 тысяч объектов, строящихся с привлечением средств граждан. К таким объектам относятся не только многоквартирные дома, но и малоэтажное жилье. Проблемными признаны на сегодняшний день 49 объектов. На 65-70 объектах не ведется строительство либо ведется низкими темпами, поэтому пока официально эти объекты не признаны проблемными.

«На сегодняшний день 33 из 400 застройщиков, которые в рамках долевого строительства отчитываются о своей деятельности в областной Главгосстройнадзор, не открыли специализированные счета в уполномоченных банках. В отношении этих компаний в Росреестр направлены уведомления о приостановке деятельности по привлечению денежных средств граждан. Таким образом, они лишены возможности заключать новые договоры долевого участия на реализуемые проекты», - рассказал Гарибян.

Поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан, были утверждены 26 декабря 2018 года.

С 1 июля 2019 года все застройщики будут обязаны перейти к использованию эскроу-счетов для привлечения денежных средств граждан в рамках долевого строительства. Это касается и новых и уже начатых проектов, вне зависимости от даты регистрации первого договора долевого участия.