РИАМО – 8 фев. Неизвестные вынесли из салона сотовой связи в районе Богородское в столице мобильные устройства на сумму более 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию 6 февраля поступила информация о срабатывании сигнализации по адресу: Открытое шоссе, дом 5. Здесь располагается магазин сотовой связи.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое неизвестных, путем отжатия входной двери, проникли в салон сотовой связи по указанному адресу, откуда совершили кражу принадлежащих ПАО сотовых телефонов, скрылись. Проведенной инвентаризацией установлен материальный ущерб, который составил 1 миллион 643 тысячи 813 рублей 92 копейки», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б», части 4, статьи 158 УК РФ «Кража».