РИАМО - 8 фев. В столице скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщает в пятницу РИА Новости.

О кончине артиста стало известно от пресс-службы Театра имени Моссовета.

«В конце декабря прошлого года СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении», – отмечается в материале.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Актер играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. В последнем Юрский участвовал в трех спектаклях текущего репертуара: Reception, «Полонез, или Вечер абсурда» и «Предбанник».

Кроме того, Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с его участием стали «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».