РИАМО - 8 фев. Главгосстройнадзор Московской области отметил тенденцию по повышению качества строительства жилых домов в регионе, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья начальник ведомства Артур Гарибян.

«Если говорить о качестве вводимого жилья, я бы отметил здесь положительную динамику. Например, в 2018 году мы выявили 11,8 тысячи нарушений против почти 18 тысяч нарушений за 2017 год. Это говорит о том, что подход к качеству строительства у застройщиков меняется к лучшему», - сказал Гарибян.

По его словам, в 2018 году в Подмосковье ввели порядка 4,9 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. В 2017 году этот показатель достиг 5,5 миллионов квадратных метров.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что в 2018 году на фоне сокращения объема вводимого жилья в многоквартирных домах произошел рост в сегменте индивидуального жилищного строительства – объемы ввода ИЖС выросли до 3,7 миллиона «квадратов». Власти региона ожидают, что этот сегмент продолжит расти и в дальнейшем.