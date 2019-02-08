РИАМО - 8 фев. С 16 по 24 февраля включительно будут временно закрыты пять станций Сокольнической линии в столице: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» в связи со строительством Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 5:30 утра. Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту», – говорится в сообщении.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов.

На новом участке Большой кольцевой линии будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска Большое кольцо позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города, и существенно разгрузить Сокольническую линию метро.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.