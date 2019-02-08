РИАМО – 8 фев. В городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в столице появилось новое отделение онкоурологии на 20 коек, здесь смогут проходить лечение около тысячи пациентов в год, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Столичные врачи применяют передовые методики ранней диагностики и лечения пациентов с онкологическими диагнозами, начиная от скрининга и заканчивая высокотехнологичной хирургической помощью.

«За последние семь лет только на базе Центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии больницы имени Спасокукоцкого было выполнено около 1,5 тысяч высокотехнологичных операций онкологического профиля с помощью робота-хирурга Да Винчи», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Врачи больницы имени Спасокукоцкого накопили уникальный опыт ведения пациентов с онкоурологическими диагнозами. Для диагностики и лечения здесь используются как ведущие мировые методики, так и собственные разработки.

«Специалисты клиники активно делятся своими знаниями и хирургическим опытом с зарубежными коллегами. На базе клиники с 2014 года работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии, операционная бригада которого по оценкам зарубежных коллег, входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов», – подчеркивается в материале.

Кроме того, в этом Центре реализуется «Московская роботическая программа».

«Специалистами разработана уникальная программа подготовки роботических хирургов, а также планируется публикация атласа робот-ассистированной радикальной простатэктомии. Центр оснащен роботическим комплексом Да Винчи, предназначенным для расширения возможностей хирурга», – добавляется в пресс-релизе.

Робот имеет четыре руки-манипулятора, которыми управляет хирург, следя за ходом операции на специальном экране в 3D-изображении, что обеспечивает максимальную точность при выполнении операции.

«Ранее больше тысячи пациентов онкологического профиля в год получали медицинскую помощь в урологических отделениях больницы имени Спасокукоцкого. С выделением отдельного узкопрофильного направления у наших докторов появилась возможность более детально заниматься такими пациентами в комфортных условиях», – заявил главный врач больницы имени С.И. Спасокукоцкого, профессор Сергей Торубаров.

По направлению из районной поликлиники пациент получает консультацию врача-уролога в больнице Спасокукоцкого и при необходимости его госпитализируют в отделение онкоурологии.

«Здесь проходят лечение пациенты с раком предстательной железы, мочевого пузыря и верхних мочевых путей. Кроме того, попасть на консультацию к врачу-урологу можно также в рамках дней открытых дверей проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения Москвы», – уточняется в сообщении.

В этом случае направление из поликлиники не потребуется. На мероприятии врачи стационара принимают жителей всех регионов РФ при наличии полиса ОМС.