РИАМО - 8 фев. Ленинский район, городские округа Истра и Мытищи входят в «красную зону» по количеству самовольных построек в Подмосковье, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

«На сегодняшний день наибольшее количество самостроев выявлено в Ленинском районе и в городских округах Истра и Мытищи. Это так называемая красная зона. Надо сказать, что в муниципалитетах ближнего пояса самостроев априори больше, так как тот же Ленинский район или Одинцово экономически более привлекательны», - сказал Гарибян.

По словам главы надзорного ведомства, большое количество самостроев на территории Московской области связано с отсутствием правовой дисциплины у лиц, ведущих строительство.

«В основном незаконно возводятся магазинчики, маленькие торговые центры, придорожные кафе – это тот сегмент, где строительство ведется физическими лицами. Однако среди выявляемых самостроев могут быть и объекты жилого назначения – наша задача заблаговременно это пресечь», - отметил Гарибян.

Он также пояснил, что законность строения определяется наличием разрешения на строительство и соблюдением градостроительных норм. Если объект построен без разрешения, то он незаконный. Если разрешение есть, но объект строится с отступлением от граднорм, то он также может быть признан самовольным.

«Закон предоставляет два варианта решения этой проблемы – приведение в соответствие требованиям закона либо снос. После того как самострой выявлен и подтвержден, в органы местного самоуправления нами направляется соответствующее уведомление (статья 222 ГК РФ). Затем органы местного самоуправления обращаются в суд с исками о сносе или приведении объекта в соответствие», - сказал Гарибян.

По его словам, при отсутствии градостроительных ограничений местная администрация может своим постановлением принудить собственника привести объект в соответствие нормам. В некоторых случаях для этого требуется обследование конструкции на предмет безопасности.

«Такой механизм уже работает – мы направили уведомления в органы местного самоуправления о приведении в соответствие либо сносе 470 объектов. Все это делается для того, чтобы очистить Подмосковье от тех строений, которые размещены с нарушением градостроительных норм», - отметил Гарибян.