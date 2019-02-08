РИАМО – 8 фев. Во второй половине февраля оттепель в Москве сменится похолоданием, сообщает в пятницу ТАСС.

«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом с начала следующей недели, 11 и 12 февраля, в столице ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, местами пройдут осадки.

«Особенно теплой будет среда, 13 февраля – ожидается от 1 до 5 градусов тепла», – добавил синоптик.

Кроме того, относительно теплая погода с небольшим снегом ожидается в городе и в конце этой недели – 8 и 9 февраля будет от 0 до 2 градусов тепла, 10 февраля - от минус 3 до минус 1 градуса.