РИАМО - 8 фев. В прошлом году инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили более 11 тысяч нарушений, большая часть из них устранена, сообщил в интервью официальному порталу регионального правительства начальник ведомства Артур Гарибян.

«За 2018 год инспекторами выявлено более 11,8 тысячи нарушений, застройщиками устранено порядка 9,1 тысячи из них. Причем более 900 различных нарушений выявили на соцобъектах, среди которых и неудовлетворительное состояние строительной площадки, и отклонения от проектной документации и технических регламентов», - отметил Гарибян.

Он также подробно рассказал, какие меры воздействия применяются по отношению к нарушителям.

«После выявления нарушения составляется протокол об административном нарушении, затем выдается предписание об устранении этого нарушения в определенный срок. Когда срок предписания истекает, мы выходим на очередную проверку. Если застройщик за это время не устранил все нарушения, составляется новый протокол и выдается новое предписание со сроком устранения нарушений», - пояснил Гарибян.

По его словам, в случае неоднократного невыполнения застройщиком предписания надзорное ведомство имеет право обратиться в Арбитражный суд с иском о приостановлении деятельности застройщика на срок до 90 суток.

Под надзором ведомства находится около 1 тысячи жилых объектов и порядка 1,2 тысячи нежилых. Точное количество поднадзорных объектов меняется в зависимости от того, сколько из них было введено в эксплуатацию в срок и сколько новых попало под надзор.

Кроме того, Главгосстройнадзор осуществляет контроль не только за строящимися, но и за эксплуатируемыми объектами, предполагающими массовое пребывание людей (аэропорты, большие торговые центры, ФОКи другие).