РИАМО – 8 фев. Поп-исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комментируя решение официального вещателя конкурса отправить его на «Евровидение-2019», Лазарев заявил, что музыкальное состязание станет для него праздником.

«Он подчеркнул, что это возможность окунуться в атмосферу праздника, музыкального конкурса, а также представить Россию и «постараться сделать это максимально достойно», – говорится в сообщении.

Певец пообещал показать своим поклонникам «абсолютно другого Сергея Лазарева», которого также не видели и в Европе. Артист добавил, что «не едет за реваншем», но ему будет нужна поддержка. Поэтому певец призвал всех болеть за него и «держать кулачки».

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев. Его выступление спродюсирует народный артист РФ Филипп Киркоров.

Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он оказался на третьем месте по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, однако в зрительском рейтинге артист занял первую строчку.