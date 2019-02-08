РИАМО - 8 фев. В День всех влюбленных в Москве планируют включить праздничную подсветку Останкинской телебашни, а на экране здания башни будет транслироваться поздравительная видеооткрытка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Праздничная подсветка украсит Останкинскую телебашню в День всех влюбленных. Экран на здании телебашни 14 февраля превратится в огромную поздравительную видеооткрытку с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью «С любовью над облаками». При этом фасад подсветят красным и розовым цветами», - говорится в сообщении.

Необычная подсветка, которую включат в полночь 13 февраля на целые сутки, будет видна из любой точки города, где заметна башня.

«Для всех влюбленных Останкинская телебашня подготовила бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте 337 метров. Романтическое настроение гостям будут создавать тематическая музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни», - рассказал представитель отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Перед осмотром экспозиции необходимо приобрести входной билет в кассе на первом этаже. Однако в День всех влюбленных более 1 тысячи человек смогут бесплатно посетить экскурсию по Останкинской башне в сопровождении гида. Встречать гостей и показывать им здание с 10:00 до 19:00 будут семь экскурсоводов.

«Знакомство с Останкинской телебашней начнется с интерактивного мультимедийного комплекса, в котором размещены 23 цифровые панели. С их помощью посетители увидят исторический фотовидеоархив, посвященный 50-летней истории здания, в режиме онлайн посмотрят рейтинг телевизионных каналов, а также узнают о строительстве и архитектурных особенностях других высотных зданий мира», - отмечается в сообщении.

Также посетителям предложат воспользоваться специальной интерактивной картой и ознакомиться с хроникой гроз и молний, которые прошли в Москве в течение года. Кроме того, можно будет получить прогноз погоды от робота-метеоролога.

Завершится экскурсия на смотровой площадке, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города. С высоты 337 метров посетители смогут увидеть Московский Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова, деловой центр «Москва-Сити».

К 14 февраля специальную праздничную программу также подготовили музеи Москвы, городские читальни и культурные центры. В День всех влюбленных там пройдут музыкальные концерты, мастер-классы, лекции. А Московский зоопарк приглашает в этот день посмотреть на публичные кормления азиатских слонов, диких кошек, белых медведей и других обитателей.