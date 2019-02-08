РИАМО - 8 фев. Около 650 рублей будет стоить самый дешевый букет цветов в Подмосковье и Москве в канун Дня всех влюбленных, средняя стоимость букета составит свыше 1,6 тысячи рублей, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Если провести аналогию с прошлым годом на текущий период, сегодня цена на цветы на закупочной стадии выросла более чем на 30%. Так, средняя стоимость букета для жителей Москвы и Подмосковья составит 1650 рублей. В регионах средняя цена будет ниже на 300-400 рублей», - сказала Низамиева.

Она добавила, что самый дешевый букет, который можно заказать с доставкой на дом по Москве, обойдется в 1290 рублей. В розничных салонах цена такого букета составит примерно 1 тысячу рублей.

«Конечно, можно оформить три хризантемы или розы в стильную крафтовую упаковку, и букет будет выглядеть вполне симпатично. Такой подарок обойдется примерно 650-750 рублей», — пояснила Низамиева.

Она отметила, что не стоит откладывать покупку цветов на последний момент, так как розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в сам праздник.

Также она добавила, что День всех влюбленных и Международный женский день являются временем цветочного ажиотажа.

«Если сравнивать потребительский спрос 2016 и 2018 годов, то сейчас с уверенностью можно сказать, что страна выходит из экономического кризиса и потребность в изысканных вещах увеличивается. И стоимость на цветы вырастает именно в преддверии 14 февраля. Это связано с тем, что праздник отмечается почти во всем мире, значит, и на цветочных аукционах в это время спрос на растения огромен», - добавила Низамиева.