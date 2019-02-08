РИАМО – 8 фев. На международной технологичной выставке Arab Health 2019 в Дубае 14 столичных компаний-экспортеров презентовали более 30 технологических разработок, также они провели переговоры с представителями 36 стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первая зарубежная выставка этого года – в Дубае – оказалась плодотворной для наших экспортеров. Они презентовали более 30 своих технологичных разработок и провели переговоры с представителями 36 стран. Сумма потенциальных контрактов по итогам деловых встреч оценивается более чем в 45 миллионов долларов», – отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Кроме того, московские производители провели 228 встреч с потенциальными зарубежными клиентами, партнерами и инвесторами. Самыми активными участниками переговоров стали представители компаний из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта.

На коллективном стенде Москвы под единым брендом Made in Moscow производители представили свою продукцию, которая успешно конкурирует с самыми современными зарубежными разработками. Например, резидент технопарка «Строгино» показал аппарат вакуумной терапии Vit-Medical, который станет альтернативой традиционным перевязочным средствам. Он предназначен для быстрого заживления ран любой этиологии и ускоряющий этот процесс в 3-4 раза.

Помимо этого, на выставке состоялось подписание соглашения между столичным разработчиком «Лаборатория классификации морфологических данных» и дубайским учебным центром Nomad Networks.

Стороны договорились о совместном продвижении на рынке ОАЭ SaaS-платформы для анализа медицинских снимков «Третье мнение». С помощью алгоритмов искусственного интеллекта установка помогает выявлять отклонения от нормы на рентгенограммах, снимках глазного дна и других медицинских изображениях.