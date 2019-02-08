РИАМО - 8 фев. На 27-м километре Калужского шоссе в Москве произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия один человек получил травмы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Вчера в 22:30 на 27-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух единиц транспорта, это грузовая «Газель» и легковой автомобиль», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП на Калужском шоссе пострадал один человек.