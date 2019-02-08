РИАМО – 8 фев. В Павловском Посаде завершилась торжественная церемония открытия кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, в ходе которой приз «Кумир поколения» вручили народному артисту России Игорю Костолевскому, передает корреспондент РИАМО.

Торжественную церемонию открытия провели 7 февраля.

«На открытии фестиваля мы вручим один приз – «Кумир поколения», который получит замечательный актер, народный артист России Игорь Андреевич Костолевский», – сказал ведущий церемонии, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

В свою очередь Костолевский отметил, что для него большая честь получить данную награду в канун дня рождения Вячеслав Тихонова.

«Я очень тронут. Мы с Вячеславом Васильевичем снимались вместе в двух картинах, но никогда не были вместе в кадре. Тем не менее, я вспоминаю нашу встречу в картине «Кодекс бесчестия», снимали ее в Цюрихе. Вот, я пошел гулять и в парке встретил Вячеслава Васильевича. Мы сели на скамейку, стали о многом разговаривали: о театре, кино, в частности о поэзии. Он упомянул Блока, а я его очень люблю. Я бы хотел прочесть одно из его стихотворений», – заявил Костолевский.

После того, как он прочел стихотворение Александра Блока, президент кинофестиваля Анна Тихонова вручила Костолевскому награду.

Кроме того, в завершении фестиваля советские и российские артисты театра и кино такие, как: Василий Лановой, Игорь Костолевский, Михаил Швыдкой, Сергей Никоненко, Наталья Варлей, Ольга Сошникова оставили свои отпечатки рук для будущей «Аллеи звездной славы», которую планируют создать в Павловском Посаде на улице Вячеслава Тихонова.

Третий кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова открыли министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева, глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков и президент фестиваля Анна Тихонова.

В этом году фестиваль посвящен 45-летию легендарного киносериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Фестивальный показ уже стартовал 6 февраля и продлится до конца недели. В рамках фестиваля пройдут конкурс российских киносериалов, полнометражных игровых, детско-юношеских, документальных и научно-популярных фильмов, внеконкурсные показы, в также ретроспективные показы и творческие встречи.

Третий Международный кинофестиваль «17 мгновений» проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Подмосковья и Союза кинематографистов России.