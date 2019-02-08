РИАМО - 8 фев. Мужчины в качестве подарка чаще всего на День всех влюбленных дарят розы, а самой популярной формой композиции букета в День святого Валентина является сердце, при этом женщины будут приятно удивлены и обрадуются самодельным букетам цветов, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Как всегда, чаще всего на 14 февраля принято дарить розы, и из года в год мужчины выбирают именно эти цветы для своих вторых половинок. Но технологии развиваются, и теперь благодаря селекционерам можно найти очень много интересных и необычных сортов растений. Это в особенности касается различных пудровых оттенков роз, среди которых более популярными к этому сезону стали: шиммер (пудровый розовый), пинк мондиаль (розово-кремовый) и прекрасная пионовидная роза сорта кахала», - сказала Низамиева.

Она отметила, что популярные в прошлом сезоне синие гвоздики «Блэк Молли» отошли на второй план, им на смену флористы предложили новый сорт тюльпана «Браунис».

«Разумеется, самая популярная форма композиции в канун святого Валентина – сердце. А на самом деле, 14 февраля – отличный повод проявить оригинальность и смастерить букет своими руками, поверьте, получательница будет приятно удивлена. Если хотите подарить большой букет, но при этом не заплатив за него огромную сумму денег, – в этом случае выберите в качестве цветов кустовые розы, они смотрятся очаровательно, при этом стоимость небольшая. Также символом ранней весны являются нежные тюльпаны – они недорогие и традиционные, так что их можно приобрести в любом магазине и на сайте», - добавила Низамиева.

Она отметила, что в моде по-прежнему остаются букеты в шляпных коробках, в деревянных ящичках, а также композиции в виде конвертиков.