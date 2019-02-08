РИАМО - 8 фев. В Москве 23 и 24 февраля ограничат продажу алкогольной продукции, спиртное нельзя будет приобрести в магазинах вблизи площадок, где пройдут массовые мероприятия в честь Дня защитника Отечества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также нельзя будет купить слабоалкогольные напитки, соки, лимонады и воду в стеклянной таре.

«Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является традиционной мерой в дни государственных праздников. Оно коснется только тех магазинов, которые расположены рядом с площадками, где пройдут массовые мероприятия. Это требуется для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни», - сказал представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля. Праздник отмечается с 1922 года. До 1946 года он назывался День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — День Советской армии и Военно-морского флота. Официальным выходным День защитника Отечества стал в 2002 году.