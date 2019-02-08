РИАМО - 8 фев. В подмосковном Королеве пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Горького, в ходе работ было эвакуировано 35 человек, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 7 февраля в 20:10 очевидец сообщил в МЧС о возгорании в многоэтажном жилом доме по адресу: город Королев, улица Горького, дом 79, корпус 17.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило тление утеплителя под облицовочной плиткой с первого по четвертый этаж и горение комнаты в трехкомнатной квартире №110 на третьем этаже в пятом подъезде», - говорится в сообщении.

В ходе работ пожарные подразделения эвакуировали из четвертого и пятого подъездов 35 человек. Погибших нет.

Пожар удалось локализовать на площади 85 квадратных метров. В 21:18 возгорание полностью ликвидировали.