РИАМО - 8 фев. Симптомы кори поначалу напоминают простуду, но впоследствии к ним добавляется сыпь на коже, данная чрезвычайно заразная болезнь особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог клиники «Чайка» Ирина Ярцева.

«Симптомы кори в начале такие же, как у ОРВИ, потом добавляется сыпь. К сожалению, до того, как появится сыпь, у человека проявляются банальные симптомы – головная боль, слабость, подъем температуры, насморк, сухой сильный кашель, боль в горле, могут быть увеличены лимфоузлы. И только потом уже присоединяется полноценная сыпь, характерная для кори. Носогубный треугольник остается светлым. Обычно у детей сыпь начинается с головы, у взрослых может быть по-разному», - сказала Ярцева.

Если у вас повысилась температура тела, возникла головная боль и кашель, необходимо оставаться дома и вызвать врача.

«Корь - очень заразное заболевание. Дети от нуля до года находятся в группе риска, так как их не вакцинируют - прививка делается только в год. Благодаря вакцинации дети старше года легче переносят корь. Пожилые тоже в группе риска из-за того, что у них организм уже не в таком хорошем состоянии. Им тяжелее перенести высокую температуру, а после кори может развиться пневмония», - добавила врач.

Она подчеркнула, что взрослые должны делать прививку против кори каждые десять лет. Однако, как констатировала медик, в России мало кто соблюдает это правило.

«Когда ко мне приходят пациенты и я вижу, что у них со школьного возраста не было проведено ревакцинации, то я, конечно, советую вакцинироваться, чтобы избежать заражения данным заболеванием», - рассказала Ярцева.

В качестве профилактики кори врач посоветовала постоянно проветривать помещения и увлажнять в них воздух. Зимой, когда из-за интенсивного отопления в помещениях становится слишком сухо, слизистая носа также пересушивается, что затрудняет работу иммунной системы.

«Ну и закаляться тоже важно - чтобы человек был натренирован и мог не заболевать на фоне переохлаждения или сквозняка», - заключила Ярцева.

В конце января в школе №1434, расположенной в Западном округе Москвы, зарегистрировали очаг заболевания корью среди непривитых учеников. В начале февраля очаг кори выявили в хостеле ООО «Тут как дома» на юго-востоке города, признаки болезни обнаружили у 25 постояльцев.