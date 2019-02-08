РИАМО – 8 фев. В столичном метрополитене начались испытания поезда «Москва-2019», до конца года в подземке планируют запустить 45 новых поездов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В московском метро начались испытания поезда «Москва-2019». Это усовершенствованная модель составов «Москва», которые перевозят пассажиров подземки с 2017 года. Планируется, что до конца текущего года в метро запустят 45 новых поездов», – говорится в сообщении.

Первый поезд «Москва-2019» уже прибыл в метрополитен. Он пока не перевозит пассажиров – его испытывают специалисты компании – изготовители из Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены.

«В частности, проверяется исправность работы системы электродинамического торможения. Она обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки возле платформы станции. В составах предыдущих модификаций также применяли такой способ торможения, но полная остановка достигалась прижатием тормозных колодок к колесам. Благодаря новой системе поезда будут останавливаться более плавно», – уточняется в материале.

В обновленном транспорте над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения, на которых пассажирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд.

В составах «Москва-2019» установили новые поручни в форме шестиугольника. Они размещены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в поездах обили мягкой тканью. Также в новых составах изменилось покрытие пола и облицовка салона.

«После завершения всех испытаний поезда «Москва-2019» начнут перевозить пассажиров. Сейчас мы выбираем несколько линий столичной подземки, на которых можно будет запустить инновационные составы», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В будущем планируется запустить еще одну улучшенную модель поезда с рабочим названием «Москва-2020». В настоящее время для нее разрабатывают техническое задание.

Первые поезда нового поколения «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки – Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. Весной прошлого года инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

Сейчас в метро курсируют 105 инновационных поездов «Москва». Они курсируют на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. В 2019 году в столичной подземке начнут перевозить пассажиров еще 66 таких поездов.