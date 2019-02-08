РИАМО - 8 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, минимальная температура воздуха составит минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 5 до 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит в середине дня 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Московском регионе сохранится слабоморозная погода, при которой метеопатические реакции развиваются реже. Однако влажно-прохладные условия являются неблагоприятными и могут вызывать недомогание и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания и позвоночника. При таких условиях погоды могут учащаться острые респираторные и простудные явления. В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм приемом комплекса витаминов.